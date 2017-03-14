USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Стало известно состояние попавшей под глыбу снега 4-месячной девочки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел днем 10 марта на ул. Пархоменко в Новосибирске. Бабушка прогуливала девочку в коляске, когда на нее рухнул с крыши жилого дома снег.
По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СУ.
По сообщению новосибирских СМИ, врачи назвали состояние девочки удовлетворительным. Хотя первоначально состояние ребенка оценивали как тяжелое.
— Диагноз у ребенка — закрытый перелом лобной кости и ушиб мозга легкой степени, — уточнили в областном минздраве.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [07:50]
[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора
[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска
[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России
[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора
[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска
[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный