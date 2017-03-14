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Разбила голову 4-месячной девочке упавшая с крыши глыба снега

Стало известно состояние попавшей под глыбу снега 4-месячной девочки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,  инцидент произошел днем 10 марта на ул. Пархоменко в Новосибирске. Бабушка прогуливала девочку в коляске, когда на нее рухнул с крыши жилого дома снег.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СУ.

По сообщению новосибирских СМИ, врачи назвали состояние девочки удовлетворительным. Хотя первоначально состояние ребенка оценивали как тяжелое.

— Диагноз у ребенка — закрытый перелом лобной кости и ушиб мозга легкой степени, — уточнили в областном минздраве.

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Разбила голову 4-месячной девочке упавшая с крыши глыба снега

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [07:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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