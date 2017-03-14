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Найдены ключи на Черемушках

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

Найдена связка ключей от квартиры в феврале 2017г., в районе остановки Черемушки. Телефон для связи: 8-913-730-98-00.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [06:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска

[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России


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Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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