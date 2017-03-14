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Найдена связка ключей от квартиры в феврале 2017г., в районе остановки Черемушки. Телефон для связи: 8-913-730-98-00.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [06:20]
[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора
[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска
[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России
[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора
[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска
[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России
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