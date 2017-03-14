Ветхое здание на территории школы.

У нас очень часто третируют местное самоуправление за заброшенные и полуразрушенные здания на территории города, якобы они представляют опасность и портят внешний вид города. Но вот уже который год на территории школы №1 находится подобный объект, зияющий глазницами разбитых окон и действительно представляющий опасность, в первую очередь для детей, посещающих учебное заведение.

Насколько известно, этот заброшенный объект являлся самым первым зданием, в котором располагалась школа №1 до её переноса в новое здание. Позднее там обосновались всякие конторы и мелкие предприниматели, которых впоследствии выселили из-за аварийного состояния строения.

Неужели у руководства школы нет никакой заинтересованности в сносе аварийно-опасного объекта?

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