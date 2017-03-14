USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Ветхое здание на территории школы.
У нас очень часто третируют местное самоуправление за заброшенные и полуразрушенные здания на территории города, якобы они представляют опасность и портят внешний вид города. Но вот уже который год на территории школы №1 находится подобный объект, зияющий глазницами разбитых окон и действительно представляющий опасность, в первую очередь для детей, посещающих учебное заведение.
Насколько известно, этот заброшенный объект являлся самым первым зданием, в котором располагалась школа №1 до её переноса в новое здание. Позднее там обосновались всякие конторы и мелкие предприниматели, которых впоследствии выселили из-за аварийного состояния строения.
Неужели у руководства школы нет никакой заинтересованности в сносе аварийно-опасного объекта?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [06:15]
[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора
[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска
[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России
[10:55] РПЦ и Минкультуры суд привлекает по иску о передаче Исаакиевского собора
[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска
[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный