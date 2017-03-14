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Уважаемые учителя, сотрудники и выпускники школы №3! 2016-2017 учебный год – это год двух значимых юбилейных событий: 85-летия «старой» школы №3 и 25-летия «Пеликана».
Празднование двух замечательных дат пройдет 30, 31 марта и 1 апреля в 3 школе (Кутузова, 34).
30 марта мы приглашаем учителей и выпускников «старой» школы, а также сотрудников Центра образования «Пеликан». Регистрация с 16.00 до 16.30.
31 марта – учителей и выпускников 1991-2005 год. Регистрация с 16.00 до 16.30.
1 апреля – учителей и выпускников 2006-2016 гг. Регистрация с 15.00 до 15.30.
Администрация и сотрудники МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [06:10]
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[10:35] На 5 рублей дороже заплатят за проезд в Академгородок жители Бердска
[10:10] Провокационным назвали выбор инвалида для участия в Евровидении от России
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