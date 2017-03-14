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Приглашаем на юбилей школы №3

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:

Уважаемые учителя, сотрудники и выпускники школы №3! 2016-2017 учебный год – это год двух значимых юбилейных событий: 85-летия «старой» школы №3 и 25-летия «Пеликана».

Празднование двух замечательных дат пройдет 30, 31 марта и 1 апреля в 3 школе (Кутузова, 34).

30 марта мы приглашаем учителей и выпускников «старой» школы, а также сотрудников Центра образования «Пеликан». Регистрация с 16.00 до 16.30.

31 марта – учителей и выпускников 1991-2005 год. Регистрация с 16.00 до 16.30.

1 апреля – учителей и выпускников 2006-2016 гг. Регистрация с 15.00 до 15.30.

Администрация и сотрудники МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 марта 2017 г. [06:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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