Только 13.03.2017 на «Курьере» прошла новость-опровержение, что свалка не горит, так сразу появилось новое возгорание на свалке.

Это вы специально так? Дым со свалки уже сегодня с подтверждением на фото. Бердску сегодня везет с ветром, а то дымом накрыло бы повторно.

Циничное отношение к бердчанам поражает.

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