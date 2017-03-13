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Циничное отношение к бердчанам поражает

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:

Только 13.03.2017 на «Курьере» прошла новость-опровержение, что свалка не горит, так сразу появилось новое возгорание на свалке.

Это вы специально так? Дым со свалки уже сегодня с подтверждением на фото. Бердску сегодня везет с ветром, а то дымом накрыло бы повторно.

Циничное отношение к бердчанам поражает.

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Циничное отношение к бердчанам поражает

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [19:55]

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Курьер.Среда.Бердск

[19:55] Циничное отношение к бердчанам поражает

[18:35] Дорогу за 140 млн рублей к деревне с двумя жителями построят в Зауралье

[18:05] 100 тыс. рублей за сломанную руку требует в суде с УК жительница Бердска

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[19:55] Циничное отношение к бердчанам поражает

[18:35] Дорогу за 140 млн рублей к деревне с двумя жителями построят в Зауралье

[18:05] 100 тыс. рублей за сломанную руку требует в суде с УК жительница Бердска


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Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 70%

13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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