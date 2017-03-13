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Только 13.03.2017 на «Курьере» прошла новость-опровержение, что свалка не горит, так сразу появилось новое возгорание на свалке.
Это вы специально так? Дым со свалки уже сегодня с подтверждением на фото. Бердску сегодня везет с ветром, а то дымом накрыло бы повторно.
Циничное отношение к бердчанам поражает.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [19:55]
[19:55] Циничное отношение к бердчанам поражает
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[18:05] 100 тыс. рублей за сломанную руку требует в суде с УК жительница Бердска
[19:55] Циничное отношение к бердчанам поражает
[18:35] Дорогу за 140 млн рублей к деревне с двумя жителями построят в Зауралье
[18:05] 100 тыс. рублей за сломанную руку требует в суде с УК жительница Бердска
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