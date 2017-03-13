В Курганской области в этом году все-таки построят дорогу от села Боровское до села Дианово в Белозерском районе, из-за которой ранее разгорелся большой скандал на заседании регионального парламента. Сегодня на сайте департамента строительства области опубликованы данные о том, что на 7,4 километра дороги по проекту запланировано 140,9 млн рублей из областного бюджета — за счет средств дорожного фонда области. При этом государственная экспертиза подтвердила, что проектная документация, в том числе смета на строительство, результаты инженерных изысканий и техническая часть проекта, соответствуют требованиям государственных стандартов, а также «нормам ценообразования и сметного нормирования».

Уже в апреле 2017 года по результатам аукциона будет определена подрядная организация на строительство этого участка. Планируется, что работы будут выполнены в период с 15 мая по 31 октября 2017 года.

Из-за строительства дороги до Дианово 28 февраля разгорелся настоящий скандал на заседании областной думы. Спикер Дмитрий Фролов тогда удивился, что на участок длиной 7,4 километра собираются потратить более 140 млн рублей. По его данным, в Дианово проживает всего семь человек (а позже стало известно, что там лишь два жителя). При этом за этой деревней находятся еще три населенных пункта, и дорог к ним нет вообще.

Фролов поинтересовался, не рациональнее ли потратить эти деньги на то, чтобы сделать дорогу к четырем муниципальным образованиям — пусть не асфальтовую, а грунтощебеночную. Однако заместитель директора департамента строительства — начальник главного управления автомобильных дорог области Сергей Зубарев подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует всем гражданам равные права, в том числе право свободы передвижения, и отметил, что задача по строительству дороги стоит очень давно.

Позднее сюжет на эту тему снял «Пятый канал», который выяснил, что жителей в деревне всего двое: они рассказали, что весной дорога до села, сейчас присыпанная снегом, превращается в болото и находится в таком состоянии до поздней осени. Нормальную дорогу им обещали еще при советской власти.

Ждут строительства дороги до Дианово и в расположенном на семь километров дальше селе Новодостовалово, в котором живут более 600 человек. «Нам хочется, чтобы весной кто-нибудь из депутатов приехал к нам и проехал с нами, а мы бы трактор за ним пустили, чтобы из лужи его выдергивать», — смеются жители. Сергей Зубарев тогда не сумел объяснить «Пятому каналу», почему на строительство небольшого участка дороги требуется такая крупная денежная сумма.

Но уже сегодня чиновники департамента поясняют: на участке строительства собираются устроить 6 водопропускных труб, отсыпать более 93 тыс. кубических метров земляного полотна, уложить 51 тыс. квадратных метров дорожной одежды. Здесь также обустроят автобусную остановку и 5 съездов.

«Решение о продолжении строительства дороги согласовано с депутатами Курганской областной думы», — подчеркивают в департаменте. Но немного лукавят. Дело в том, что депутаты областной думы не могут запретить или разрешить строительство этой дороги, поскольку решение вопроса находится в компетенции самого департамента, бюджет на год уже давно сформирован.

По данным департамента, строительство автомобильной дороги Боровское — Новодостовалово — Мокино Белозерского района до села Новодостовалово общей протяженностью 14,6 километра предусмотрено государственной программой Курганской области «Развитие автомобильных дорог».

«Данное решение принято в связи с необеспеченностью транспортного сообщения по дорогам с твердым покрытием шести населенных пунктов Новодостоваловского сельского совета Белозерского района с общей численностью населения более 600 человек», — объясняют в департаменте.

Начальный участок дороги по селу Боровскому протяженностью 1,75 километра был построен еще в 2012 году. Затем строительство приостановили, поскольку проектную документацию дорабатывали «в части землеустройства».

После шумного заседания в облдуме была сформирована рабочая группа, которая обсуждала планы по строительству дороги. При этом вопрос с контроля не снимался. На этой неделе на место планирует выехать председатель думы Дмитрий Фролов, рассказал Znak.com его заместитель Евгений Кафеев.

«Задача депутатов и председателя областной думы — построить всю дорогу. Нам важен сам результат: не половина, не частичное решение проблемы, а когда будет построена эта дорога до Новодостовалово», — пояснил Кафеев.

При этом сегодня департамент не называет конкретных сроков. Не готова даже проектная документация, а перспективы рисуются довольно туманные. На сайте ведомства говорится о том, что для завершения строительства дороги до села Новодостовалово «планируется в 2017–2018 годах разработать проектную документацию на следующий участок протяженностью 7,2 километра. Строительство этого участка намечено в 2019–2020 годы по программе „Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области“».

«Дорога там будет обязательно. Но хотелось бы, чтобы как можно быстрее дотянули ее до Новодостовалово», — добавил Кафеев.

Добавим, что к моменту, когда материал был готов, с сайта департамента строительства исчез пресс-релиз о строительстве дороги.

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