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Тяжбу из-за скользкого тротуара затеяла с управляющей компанией «СКС» жительница Бердска. Она уверена: именно домоуправление виновато в том, что ей пришлось просидеть на больничном со сломанной рукой. В суде истец хочет получить коменсацию морального ущерба «в связи с причинением вреда жизни и здоровью».
Трудовые будни наступившего 2017 года начались неудачно для молодой бердчанки. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском городском суде, вечером 14 января она возвращалась с работы домой. Когда девушка была почти на месте, возле дома №10/4 по ул. Ленина, она внезапно поскользнулась и упала. Простым ушибом дело не обошлось: снимок показал перелом.
— Истец указывает, что упала в связи с тем, что указанная территория не была убрана надлежащим образом. Хочет взыскать моральный вред, а в последующем, возможно, будет обращаться с требованием о взыскании стоимости лечения, — пояснили в горсуде.
Предварительное судебное заседание, назначенное на сегодня, 13 марта, отложили на две недели. За это время горожанке необходимо собрать все необходимые доказательства: медицинские справки и другие документы. Пока, говорят в бердском храме Фемиды, степень вреда здоровью истца не определена. Согласна ли с требованием девушки УК «СКС» «Курьер. Среда. Бердск» узнать не удалось: телефон в приемной гендиректора Рамиза Масимова не отвечал на звонки редакции.
Это не первый случай «гололедных» падений на улицах и во дворах Бердска за эту зиму. Так, в декабре пришлось оперировать сломанную руку жителю дома по ул. Лунной: микрорайоновец поскользнулся и упал на крыльце у своего подъезда. А на ул. Боровой незадолго до этого травмировался 77-летний прохожий.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [18:05]
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