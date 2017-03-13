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Сегодня, 13 марта, в Индустриальном суде Хабаровска начались слушания по уголовному делу о жестоком обращении с животными. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Шестым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Хабаровске) двум жительницам Хабаровска и 18-летнему молодому человеку в зависимости от роли каждого было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. Приступив к расследованию данного уголовного дела, следователи, учитывая дерзость поведения несовершеннолетних, полностью исследовали их личности и образ жизни. В результате следствие предъявило им обвинение и в совершении других преступлений.
Так, установлено, что в 2015 и 2016 годах одна из обвиняемых — несовершеннолетняя жительница города Хабаровска неоднократно размещала на странице социальной сети «ВКонтакте» изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, в период с марта по октябрь 2016 года она совместно с другим несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в сети «Интернет» видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе. А 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска.
Собрана достаточная доказательственная база, что послужило основанием для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления его в суд для рассмотрения по существу.
— Расследование указанных преступлений проведено в кратчайшие сроки. Менее чем за 3 месяца по уголовному делу проведено более 400 следственных и процессуальных действий, в том числе в других субъектах страны, допрошено более 150 лиц, проведено 39 различных судебных экспертиз: психолого-психиатрические, психолого-лингвистическая, социологическая, судебно-медицинская, ветеринарные, в том числе ситуационные, баллистические, генотипоскопические, компьютерно-технические. Следственным органом внесено 4 представления в различные учреждения и ведомства власти с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений, — рассказала Петренко.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [17:05]
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