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Бердск посодействует созданию потребительских коопераций на территории Новосибирской области. Подобные объединения были широко распространены в эпоху СССР. Однако сейчас сельпо — большая редкость.
— Это возврат к хорошему прошлому. Объединяются 10 фермерских или малых подсобных или семейных хозяйств в единый кооператив. Этот кооператив, например, занимается сбором ягод, грибом, разведением скота, посевом фруктов и овощей… То есть, они несут определенные затраты. И государство в лице федералов и области компенсирует эти затраты на безвозмездной основе. Это поддержка малого бизнеса, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска Александр Тужик.
Компенсация затрат ПК может происходить в различных формах: будь то денежные выплаты или предоставление мест в торговых сетях. Это станет хорошим подспорьем именно для небольших крестьянских хозяйств.
Кооперации позволят фермерам быстрее и эффективнее выходить на рынок. К примеру, если человек держит одну корову, ему невыгодно отвозить каждый день литр молока на продажу. Но объединившись с другими молочниками, он сможет оптимизировать затраты на транспортировку и получать реальную прибыль даже от небольшого количества товара.
В Бердске планируют создать логистический агроцентр по хранению и переработке продукции сельского хозяйства. Именно туда владельцы подворий могут сдать овощи, фрукты, ягоды, грибы, молоко, яйца и прочее.
— Не каждый фермер умеет продать. Нужно быть профессионалом в этом деле, — отмечает Тужик.
Для проверки качества продуктов от ПК и индивидуальных хозяйств разработают систему анализа и карту стандартов.
— Кооперация — это безграничное доверие друг другу. Вот это бренд и лозунг, который выдвигается сегодня, — говорит Александр Михайлович.
На сегодня 52% россиян готовы покупать качественные натуральные продукты. И государство заинтересовано в том, чтобы обеспечить такую возможность. Проект однозначно поддерживают как на областном, так и на федеральном уровне.
Бердск готов выделить и торговые площади для фермеров — в новом павильоне сельхозпродукции бердского рынка и в сети магазинов «Холидей». Собственники торговых предприятий будут принимать продукты от производителей из Искитима, Бердска, Сузуна и других сельских районов. Притом не только для реализации, но и для переработки. Например, из натурального молока компании будут изготавливать натуральные йогурты и творог.
Напомним, бердская делегация уже обсуждала вопрос поддержки фермеров в Сузуне. Подобные рабочие встречи в ближайшее время пройдут в Черепаново и Маслянино.
Новости smi2.ru
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