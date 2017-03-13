USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
«Освенцим отдыхает», говорится на сайте бани «Абвер». Комплекс расположен по адресу: ул. Бугринская, 15/1. Баня находится в 800 метрах от Бугринского моста прямо в протоке Оби, поэтому владелец предоставляет также услуги проруби. Час парной в будни стоит 600 рублей, в выходной день — 800.
«Баня классная! Очень жаркая, и необычная… сидишь в бане и тебя качает иногда от волн проезжающих лодок, катеров… прикольно», — сказано в одном из пяти отзывов об объекте на «Флампе».
Судя по отзывам баня работает не меньше пяти лет.
Владелец комплекса — Вячеслав Боев. Его тезка, по данным «Контур-Фокус», также владел новосибирским ООО «Новые технологии кормления» и был директором ООО «Галиб». В городе также зарегистрированы ООО «Абвер» (подготовка строительной площадки) и ООО «Абвер-моторс» (ремонт транспорта), среди руководителей и учредителей которых Боева нет.
«Абвер» — это орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919—1944 годах. Его расформировали из-за неудач в работе против СССР.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области Тайге.инфо уточнили, что не проводят проверку по факту названия бани, связанного с Третьим рейхом.
Надпись про Освенцим исчезла с сайта бани, но доступна в кэше Google.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [16:40]
[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих
[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске
[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске
[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих
[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске
[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный