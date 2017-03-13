«Освенцим отдыхает», говорится на сайте бани «Абвер». Комплекс расположен по адресу: ул. Бугринская, 15/1. Баня находится в 800 метрах от Бугринского моста прямо в протоке Оби, поэтому владелец предоставляет также услуги проруби. Час парной в будни стоит 600 рублей, в выходной день — 800.

«Баня классная! Очень жаркая, и необычная… сидишь в бане и тебя качает иногда от волн проезжающих лодок, катеров… прикольно», — сказано в одном из пяти отзывов об объекте на «Флампе».

Судя по отзывам баня работает не меньше пяти лет.

Владелец комплекса — Вячеслав Боев. Его тезка, по данным «Контур-Фокус», также владел новосибирским ООО «Новые технологии кормления» и был директором ООО «Галиб». В городе также зарегистрированы ООО «Абвер» (подготовка строительной площадки) и ООО «Абвер-моторс» (ремонт транспорта), среди руководителей и учредителей которых Боева нет.

«Абвер» — это орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919—1944 годах. Его расформировали из-за неудач в работе против СССР.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области Тайге.инфо уточнили, что не проводят проверку по факту названия бани, связанного с Третьим рейхом.

Надпись про Освенцим исчезла с сайта бани, но доступна в кэше Google.

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