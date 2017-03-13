Благотворительный концерт в пользу онкологически больной 5-летней Аделлии Галлямовой прошел в субботу, 11 марта, в Новом поселке Бердска. Для лечения малышки новопоселковцы собрали в тот день 41 467 рублей.

Недуг сломил девочку буквально за несколько дней. Девчушка росла здоровой. Ходила в детский сад. В тот злополучный день ничего не предвещало беды. Было все, как обычно.

— Произошло все очень быстро. В садике Аделлу вырвало. Пришли домой. Вроде было все нормально. Но на следующий день ее опять стошнило. Повели дочь в больницу. Как раз в это время ротовирус шел. Ей сделали промывание желудка и отправили домой. Но дочери было все хуже и хуже. Повели к педиатру. Она еще пешком шла бедненькая. Врач сказала, что, если болезнь не отступит, то дочь госпитализируют. В этот же день отправили Аделлу в больницу уже почти в беспамятстве. Из Бердска через несколько часов скорая увезла дочь в областную больницу. В реанимацию. Через день сделали операцию по удалению злокачественной опухоли. Всю ее не вырезали. По возможности. Дочь вытерпела операцию. До 27 февраля тянули с лучетерапией. Образовался свищ. Водичка из ранки на голове шла. Сейчас дочь в реанимации бердской горбольницы, — едва сдерживая слезы, рассказывает отец Аделлы Зинур Галлямов.

Внучка председателя бердских ТОСов Раисы Губиной ходит в одну детсадовскую группу с Аделлией. Поэтому бердчанка сразу узнала о беде, постигшей Галлямовых. Раиса Михайловна подняла на ноги всю общественность, чтобы помочь семье в трудную минуту. В детсаду и школе поставили ящички для сбора средств на лечение. Собрали 35 тыс. рублей. Тосовцы предоставляли транспорт для поездок Галлямовых в больницу. Новопоселковский педиатр Ольга Юрьевна ежедневно навешала малышку, пока та находилась дома, к проблеме семьи отнеслась, как к своей, отмечает Губина.

Директор досугового центра «Октябрь» Елена Палкина предложила провести благотворительный концерт, чтобы помочь семье Галлямовых. Ее идею поддержала и директор школы №4 Гузалия Павлова. Концертные номера готовили не только коллективы досугового центра, детсадовцы и школьники, но и сами жители поселка: молодые и пожилые. Все хотели внести свой вклад в благое дело. Выступающих было столько, что вся программа была рассчитана на три часа.

Родители дошкольников и учащихся школы испекли дома всяких вкусностей и принесли в ДЦ «Октябрь». Выпечку моментально раскупили. А вырученные средства сбросили в ящик для пожертвований.

— Даже те, кто не смог прийти в досуговый центр, занесли деньги мне домой. Кто-то передал их вместе с соседями, которые отправились на концерт, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Раиса Губина.

Общественники обратились за помощью для Галлямовых в бердскую Ассоциацию предпринимателей и в местные отделения всех партий. Ответа пока не получили.

В день, когда проходил благотворительный концерт, зал досугового центра был наполнен до отказа. Альфира и Зинур Галлямовы не остались наедине со своей бедой. Им помогли всем миром. И дело здесь даже не в деньгах, а в том, что бердчане морально поддерживают родителей маленькой Аделлы.

— Сколько потребуется средств для лечения и реабилитации Аделлы, пока неизвестно. Мы решили поддержать семью. Ее мама Альфира не работает. Зинур был вынужден оставить работу. Он дальнобойщик. Сейчас собираем резервную сумму, которая, конечно же, понадобится родителям, — говорит Раиса Михайловна.

Зинур и Альфира каждый день навещают свою малышку в больнице. Отек головного мозга постепенно спадает. Хотя Аделла находится в полубессознательном состоянии, она чувствует приход родителей. Сжимает ручонкой ладонь матери.

— Когда я ухожу от нее, она морщит личико, — роняя слезы, говорит Альфира.

Для проведения анализов Аделлии в клинике Германии потребуется 1000 евро. Такую сумму обещает выделить одна из благотворительных организаций.

Галлямовы не могут найти нужных слов, чтобы выразить благодарность людям, которые подставили им свое плечо в трудную минуту. — Спасибо всем, спасибо, — рыдает Альфира Галлямова.

Если вы готовы помочь Аделлии Галлямовой, можете перечислять деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову. №4276 8440 1909 1537 (назначение платежа — для Аделлии Галлямовой).

Реквизиты родителей мы опубликуем в ближайшее время.

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