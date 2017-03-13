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Две недели Бердском будет управлять и.о. мэра

Мэр Бердска Евгений Шестернин уходит в отпуск 17 марта. Об этом он сам объявил на аппаратном совещании 13 марта.

— Подписано заявление на отпуск, с 17 числа на протяжении 12 дней обязанности главы будет исполнять Тужик Александр Михайлович (первый заместитель — прим. ред.), — рассказал Евгений Анатольевич.

Напомним, впервые после назначения на должность главы Бердска Шестернин уходил в отпуск в ноябре 2016 года. Отлучаться от дел на несколько дней ему также пришлось в феврале 2016-го — из-за болезни.

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Две недели Бердском будет управлять и.о. мэра

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [15:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

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Погода в Бердске

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Облачно, ветер: южный, юго-восточный
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15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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