Мэр Бердска Евгений Шестернин уходит в отпуск 17 марта. Об этом он сам объявил на аппаратном совещании 13 марта.

— Подписано заявление на отпуск, с 17 числа на протяжении 12 дней обязанности главы будет исполнять Тужик Александр Михайлович (первый заместитель — прим. ред.), — рассказал Евгений Анатольевич.

Напомним, впервые после назначения на должность главы Бердска Шестернин уходил в отпуск в ноябре 2016 года. Отлучаться от дел на несколько дней ему также пришлось в феврале 2016-го — из-за болезни.

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