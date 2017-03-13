В Госдуме предлагают ввести более гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала. Проект предполагает выплату пособий до 15 тысяч рублей, предоставление земельных участков и вместительных автомобилей многодетным родителям. С такой инициативой выступили член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Авторы законопроекта рассказали RT, что 23 марта их предложение обсудят на круглом столе в ГД. В мероприятии примут участие представители Минфина и Минтруда, члены профильных комитетов Федерального собрания, представители общественности и родительского сообщества.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предлагают установить новый размер пособий на детей.

Они рассказали RT, что речь идёт о ежемесячных выплатах на родных и усыновлённых детей до достижения ими 18 лет — три тысячи рублей за одного ребёнка, восемь тысяч за двоих и 15 тыс. руб. за троих детей. Планируется, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи. Материнский капитал авторы инициативы предлагают отменить, так как считают, что эта программа себя не оправдала.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное, — говорит депутат Вострецов. — Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей».

Ирина Волынец подчёркивает, что в случае, если в семье воспитываются больше трёх усыновлённых или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за трёх.

«Помогать надо, но вряд ли на будущем нашей страны позитивно скажется тренд на полную зависимость семей от государства, который может стать причиной чисто иждивенческой психологии, — поясняет Волынец. — При этом, если государство будет платить более, чем за трёх детей, у него может попросту не хватить средств. Дети — это не способ повысить уровень жизни, но в то же время наши мамы и папы должны знать, что государство не бросает их на произвол судьбы».

Материнский капитал, который полагается семье при рождении второго ребёнка, в 2017 году составляет 453 026 рублей. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование ребёнка, здравоохранение или перевести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для последующих выплат накопительной части пенсии родителю. Также на эти деньги можно купить товары или получить услуги, направленные на социализацию в обществе детей-инвалидов.

Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2023 года. Ранее правительство РФ вынесло постановление, что единовременные пособия за второго ребёнка будут выплачиваться до 2018 года.

«Газель» и земельный участок

Авторы инициативы о ежемесячных выплатах родителям предлагают выделять семьям, в которых воспитываются пять или более детей, земельный участок с подключёнными коммуникациями (газ, электро- и водоснабжение) под строительство дома. А семьям, где рождены или усыновлены семь или более детей, ещё и автомобиль «Газель».

Соавтор инициативы, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, что сегодня участки полагаются семьям с тремя детьми, но они зачастую непригодны для проживания.

«Регионы, в том числе финансово не обеспеченные, не могут предоставить участки со всеми необходимыми условиями семьям с тремя детьми, — продолжает Волынец. — Они дают участки в чистом поле без коммуникаций, а ведь без коммуникаций там жить невозможно. Провести электричество, водоснабжение, газ на собственные деньги — непосильная для многодетных семей ноша».

Если же нагрузка на государство будет снижена, земельные участки с подключёнными коммуникациями смогут получать семьи не тремя детьми, а с пятью и более. В таком случае эту меру господдержки власти смогут реализовывать более эффективно, отметила Волынец.

Контроль за исполнением предложенного закона предполагается возложить на губернаторов.

В пресс-службе Минтруда России RT сообщили, что данная инициатива в ведомство не поступала.

На правительственном уровне

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычёв заявил RT, что любые инициативы, направленные на улучшение демографии, должны получать одобрение государства.

При этом Сычёв подчеркнул, что данное предложение следует тщательно обсудить на экспертном и правительственном уровне, поскольку речь в нём идет о регулировании больших сумм денег и об отмене материнского капитала.

«Нужно проработать составляющие по выплатам: их размер, продолжительность, каким образом их предлагается выделять. Важно, что для каждого субъекта России выплаты могут отличаться. Также предложение стоит рассматривать в свете комплекса мер, которые уже приняты в регионах», — пояснил он.

Сычёв отметил эффективность материнского капитала. Такая поддержка, по его словам, привела к улучшению демографической ситуации в стране. Теперь «в России за долгие годы рождаемость впервые превысила смертность».

«Маткапитал и ежемесячные выплаты на выбор»

Председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, многодетная мать Алёна Чеснокова считает, что государство должно предоставить родителям право выбора — регулярные ежемесячные выплаты до 15 тысяч рублей или материнский капитал. По её мнению, плюс программы маткапитала в том, что его можно потратить сразу на крупную покупку, в то время как с пособия накопить на неё будет крайне трудно.

Земельные участки многодетным семьям в регионе действительно предоставляют, «но до сих пор не выдано ни одного участка с коммуникациями и подведёнными к нему дорогами», говорит лидер ассоциации, поэтому семьям приходится обустраиваться самостоятельно.

«Бывает, что за подключение участка к электричеству — просто поставить столб в чистом поле — требуют два миллиона рублей. И это без отопления, без водоснабжения, без дома и без дороги. Такое многодетная семья не потянет никогда», — убеждена Чеснокова.

Если бы власти предоставляли многодетным семьям автомобиль или на его покупку можно было потратить материнский капитал, это было бы серьёзной помощью, считает активистка.

«У меня старший ребёнок профессионально занимается плаванием и ходит на тренировки каждый день, — рассказывает Чеснокова. — Он делает четыре поездки в день, одна поездка стоит 17 рублей, и я плачу за его проезд около 1700 рублей в месяц. А ведь у меня ещё двое детей, которые скоро будут заниматься в каком-нибудь кружке, и ещё один ребёнок, который скоро пойдёт в школу. И их нужно ещё накормить».

Мать 15 детей Марина Соловей поддержала предложение авторов законопроекта.

«Такая мера намного лучше. Материнский капитал — это профанация. У меня 15 детей, и я материнский капитал не могу получить ни в каком виде. Присоединить к пенсии? Мне его по 500 рублей будут растягивать на 30 лет. Если же я захочу его потратить на образование ребёнка, то только одного. При этом материнского капитала хватит на оплату всего лишь года учёбы в вузе, а дальше нужно будет платить самим», — поделилась Соловей.

Соловей уверена, что дети должны иметь равные возможности, поэтому пособие следует выплачивать и за кровных, и за усыновлённых детей.

Новости smi2.ru