Следственный комитет России (СКР), расследуя самоубийства подростков, состоявших в «группах смерти», установил настоящие имена и места жительства администраторов и «активных пользователей» этих интернет-сообществ. Однако в ходе расследования выяснилось, что помимо россиян руководство суицидальными группами в соцсети «ВКонтакте» осуществляли и граждане Украины. Добраться до последних российское следствие не может, поскольку украинское с ним не сотрудничает. Между тем представитель «ВКонтакте» сообщил, что они сами в ходе мониторинга выявляют и блокируют площадки, на которых подростками обсуждаются самоубийства. С начала года их счет пошел на сотни тысяч.

Главному следственному управлению СКР по Санкт-Петербургу, которое с июня 2016 года расследует уголовное дело в отношении так называемых групп смерти, с помощью МВД и ФСБ удалось выяснить, кто создавал и затем на протяжении долгого времени администрировал эти интернет-сообщества. Следствие, как рассказывают источники «Ъ», заинтересовали восемь «групп, имеющих признаки суицидальной направленности», зарегистрированных в социальной сети «ВКонтакте», среди которых «f57Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20″, «F58rip», «rinaniapoka» и др. Их направленность особо и не скрывалась. Так, следствие обратило внимание, что на страницах сообществ был размещен контент, «отображающий последние минуты и секунды жизни» их пользователей, а, например, для участников сообщества «f40-48tk» вообще был запущен обратный отсчет.

Как считает следствие, в период с 6 декабря 2015 года по 24 марта 2016 года на страницах данных сообществ была размещена различная информация, включая «аудиовизуальные произведения», запущено обсуждение тем, «пропагандирующих суицид», и что с помощью всего этого пользователей склоняли к совершению самоубийств. При этом администраторы и создатели групп фигурировали в сети под псевдонимами: Истина Страстей, Филипп Лис, Мирон Сетх и т. д. Несколько месяцев установить их личности не удавалось, однако после того, как к расследованию подключились специалисты, следствию удалось выяснить не только IP-адреса, но даже места жительства и номера мобильных телефонов большинства администраторов и активных пользователей суицидальных групп.

Одним из первых был идентифицирован 21-летний безработный Филипп Будейкин, который в интернете пользовался ником Филипп Лис.15 ноября 2016 года он был задержан в подмосковном Солнечногорске, после чего этапирован в Санкт-Петербург и на следующий день арестован Октябрьским райсудом. Недавно тот же суд продлил ему меру пресечения до 15 мая. Лису уже предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 110 УК РФ (подстрекательство к доведению до самоубийства). Помимо него, как считает следствие, администраторами различных «групп смерти» были проживающий в Краснодаре Филипп Челов (Филипп Море), житель Жирновска (Волгоградская область) Александр Питаев (Александр Носферату), Даниил Марченко (Адам Бер), при этом было установлено, что ник Рената Сахарова использовал проживающий в Суворове (Тульская область) Дмитрий Макаричев. Ирина Яровая расширяет нормы УК об ответственности за доведение до суицида несовершеннолетних и беременных

Однако, следствию так и не удалось вычислить нескольких администраторов «групп смерти», в основном это касается тех, кто использовал украинские IP-адреса. Украинская сторона проигнорировала обращения СКР, из-за чего в материалах к «не установленным следствием лицам» отнесен реальный пользователь аккаунта Ада Сетх — он был зарегистрирован «ВКонтакте» 6 марта 2010 года из украинского Ровно. Однако затем Ада Сетх, как установлено следствием, использовал различные киевские IP-адреса. Из Киева выходили в «ВКонтакте» и администратор группы смерти «F48coming» под ником Karina Chekhovskin, а также администратор «f57морекитов» Полина Найт и Карина Дубовая, которая затем использовала IP-адреса, зарегистрированные уже в украинском Лисичанске. Между тем, по сообщениям нацполиции Украины, подростковые «группы смерти» активно действуют и в этой стране и уже погибли десятки несовершеннолетних, которые в них состояли.

При этом, сказано в материалах российского дела, действия администраторов заключались также в вовлечении в «группы смерти» подростков, после чего они выбирали среди них лиц, «находящихся в депрессивном состоянии», присваивая им номера, а после психологической обработки предлагали совершить самоубийства, назначая их даты. Анализ переписки между администраторами дал СКР основание сделать вывод, что они совершенно «безразлично относились к опасным последствиям в отношении участников групп» этих сообществ. Получить комментарии от предполагаемых администраторов сообществ не удалось: их телефоны либо оказались выключены, либо их обладатели не отвечали. Почему «Синие киты» оказались страшнее «Исламского государства»

20 мая 2016 года следственным отделом по Центральному району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело «о доведении до самоубийства» (ст. 33 и ст. 110 УК). Спустя три дня из-за сложности расследования дело передали из района в санкт-петербургское ГСУ, а его материалы были соединены с материалами расследования, возбужденного по аналогичной статье 30 мая прошлого года в управлении СКР по Омской области. После объединения расследованию был придан приоритетный характер: оно находится в производстве первого управления по расследованию особо важных дел питерского ГСУ.

Результаты расследования этого и других дел, связанных с «группами смерти», обсуждались на недавней годовой коллегии СКР. При этом отмечалось, что некоторые группы, пользователями которых в основном выступают дети из России, создаются гражданами других стран. Каких именно, не уточнялось. Перед следователями ставилась задача выяснить, с какой именно целью пропаганда подростковых суицидов ведется из-за границы. Пока же главной проблемой, как было отмечено на коллегии, является своевременное блокирование подобных ресурсов.

В СКР от комментариев воздержались. Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил, что социальная сеть «на регулярной основе блокирует сообщества, посвященные описанию способов суицида или оправданию этой темы». «Мы боремся с этим явлением своими силами, как регулярно проводя мониторинг сайта, так и реагируя на сигналы пользователей и регулятора — Роскомнадзора. Такие сообщества блокируются навсегда и без права обжалования. Кроме того, в мониторинге социальной сети с целью выявления и ограничения доступа к профилям и сообществам, оказывающим негативное и опасное влияние на детей и подростков, участвуют специалисты фонда психологической помощи «Твоя территория»»,— отметил господин Красников. По его словам, психологи помогают оперативно оказывать поддержку подросткам, находящимся в критической психологической ситуации.

Как отметил представитель «ВКонтакте», в ходе их собственного мониторинга только с начала этого года было обработано более 3 млн записей, содержащих суицидальный контент, более 600 тыс. сообществ и личных страниц было заблокировано. При этом абсолютное большинство из них, отметил он, было создано не пользователями сети, а аккаунтами-ботами, публиковавшими провокационные материалы. «В настоящее время все они удалены»,— заявил господин Красников.

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