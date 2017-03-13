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Во дворах Бердска должны быть специальные места для складирования снега, заявил 13 марта мэр Евгений Шестернин. Он раскритиковал коммунальщиков, которые сваливают снеговые кучи на клумбы.
— Механизированная уборка: набросали снег на газон, где по весне всем домом высаживали саженцы. Их посадили-то маленькими, чуть толще карандаша. А зимой забросали снегом. И вот сейчас, весной, сначала трактор проедет и все уберет под корень. А потом будут снова садить деревья. И вот это перманентное состояние постоянно, — отметил градоначальник.
Шестернин подчеркнул, что площадка для снега может быть одна на несколько домов. Тогда горожанам не придется волноваться за зеленые насаждения.
В то же время Шестернин порекомендовал управляющим компаниям убеждать жителей заключать договоры на вывоз снега. Особенно на подтопляемых территориях.
— К сожалению, жители домов не задумываются о том, что снег надо вывозить. Управляющие компании за те услуги, которые не предусмотрены договорными отношениями, свои собственные средства отдавать не будут. Потом возникает вопрос: почему топит подвал? — констатировал Евгений Анатольевич.
Мэр напомнил, что излишняя влага возле дома угрожает системе электроснабжения. Вода может попасть в щитовые и оставить все квартиры без света.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [14:30]
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