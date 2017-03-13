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Началась первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент ведомства по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.
«По решению директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова с 13 марта 2017 года проводится внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка начнется в Центральном федеральном округе и продолжится в других федеральных округах.
В апреле 2016 президент Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД и внес законопроекты об этом в Госдуму. Ключевой задачей нового ведомства стала борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности граждан. Кроме того, Росгвардия охраняет важные государственные объекты и спецгрузы, содействует ФСБ в охране государственной границы, а также контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [14:10]
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