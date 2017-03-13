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Росгвардию впервые проверяют на боеготовность

Началась первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент ведомства по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

«По решению директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова с 13 марта 2017 года проводится внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка начнется в Центральном федеральном округе и продолжится в других федеральных округах.

В апреле 2016 президент Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД и внес законопроекты об этом в Госдуму. Ключевой задачей нового ведомства стала борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности граждан. Кроме того, Росгвардия охраняет важные государственные объекты и спецгрузы, содействует ФСБ в охране государственной границы, а также контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия.

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Росгвардию впервые проверяют на боеготовность

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [14:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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