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Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.
VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу. Оплаченное объявление появляется в общем списке объявлений и в специальном выделенном месте. Правила размещения платных частных объявлений можно прочитать по ссылке.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [14:05]
[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих
[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске
[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске
[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих
[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске
[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске
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