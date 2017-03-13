В администрации Бердска обсудят жалобы родителей на хоккейный клуб «Кристалл». Об этом 13 марта заявил мэр Евгений Шестернин.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отец одного из юных воспитанников «Кристалла» рассказал, что с января 2017 года с детей, которые не попали на первенство России, начали брать плату за посещение занятий — 1500 рублей в месяц. При этом родителям отказались предоставлять договор. Деньги попросили сдавать администратору без всяких бумаг. Не все согласились с таким условием. Тогда на хоккейной коробке начали вывешивать имена детей-должников и не допускать их до занятий.

В конце февраля шестеро детей и вовсе покинули клуб. Со слов родителей, им сказали, что они «мешают» тренировочному процессу. Ушли в том числе и те хоккеисты, чьи родители платили за занятия.

Родители написали жалобу в прокуратуру с просьбой проверить, законно ли взымалась плата за тренировки и правомерно ли использовались персональные данные детей на объявлении о долгах. Прокурорская проверка еще не окончена.

В то же время мамы и папы юных хоккеистов попросили создать еще одну хоккейную секцию в городе, где дети могли бы просто заниматься любимым видом спорта, даже если тренеры не видят в них будущих звезд.

— На этой неделе после приема по личным вопросам возникла проблемная ситуация по детской спортивной школе. Я сам буду лично этим вопросом заниматься и разбираться. Будет создана рабочая группа. Надо разобраться. И не только в вопросах, которые создавали родители. Там вопрос по самой организации работы школы, — отметил мэр Евгений Шестернин.

Вопросов действительно немало. Стоит напомнить, что тренерский состав «Кристалла» официально трудоустроен в ДЮСШ, которая финансируется из бюджета. И согласно порталу госзакупок, более 2 млн рублей в этом году выделили на аренду льда в комплексе «Зима-Лето». С формой существования секции и предстоит разобраться чиновникам.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием ситуации.

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