Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Штраф бюджетными деньгами заплатила директор сельского ДК

В Черепаново в суд направлено уголовное дело в отношении директора учреждения культуры, обвиняемого в хищении бюджетных средств, сообщили сегодня, 13 марта в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор Черепановского района Владимир Пасынков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУ «СДК» Безменовского сельсовета Черепановского района Веры Хакимовой.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, 15 декабря 2011 года Хакимова как должностное лицо организации была привлечена к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

— Директор, воспользовавшись своим служебным положением, похитила путем растраты чужое имущество, а именно: вверенные ей денежные средства МУ «СДК» Безменовского сельсовета в размере 15 тыс. рублей, которые она использовала для оплаты назначенного штрафа. В результате действий Хакимовой МУ «СДК» Безменовского сельсовета был причинен ущерб, — уточнил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Хакимова вину признала в полном объеме, материальный ущерб возместила. Дело рассмотрит Черепановский районный суд.

Новости smi2.ru

  • Штрафы для бизнеса вырастут многократно (6)
  • Условный срок за вывод из бюджета 22 млн рублей (3)
  • Судить за растрату будут главного бухгалтера ЛДС «Бердск» (19)
  • СК предъявил обвинение в растрате около 1 млн рублей начальнику управления образования Бердска (15)
  • Мединского призвал уйти в отставку советник президента России (15)
Штраф бюджетными деньгами заплатила директор сельского ДК

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [13:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих

[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске

[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске

Все новости

[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих

[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске

[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 70%

13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: