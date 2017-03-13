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В Черепаново в суд направлено уголовное дело в отношении директора учреждения культуры, обвиняемого в хищении бюджетных средств, сообщили сегодня, 13 марта в прокуратуре Новосибирской области.
Прокурор Черепановского района Владимир Пасынков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУ «СДК» Безменовского сельсовета Черепановского района Веры Хакимовой.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, 15 декабря 2011 года Хакимова как должностное лицо организации была привлечена к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.
— Директор, воспользовавшись своим служебным положением, похитила путем растраты чужое имущество, а именно: вверенные ей денежные средства МУ «СДК» Безменовского сельсовета в размере 15 тыс. рублей, которые она использовала для оплаты назначенного штрафа. В результате действий Хакимовой МУ «СДК» Безменовского сельсовета был причинен ущерб, — уточнил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Хакимова вину признала в полном объеме, материальный ущерб возместила. Дело рассмотрит Черепановский районный суд.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [13:40]
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