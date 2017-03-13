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Росприроднадзор проверит нелегальный снегоотвал на участке Голубева в лесу Бердска

Административно-техническая инспекция начала административное производство по факту складирования снега в лесу Бердска, на побережье Обского моря. Напомним, в начале марта на территории возле парка отдыха «Зеленый остров» появились горы земли и снега. В оттепель грязная талая вода и мусор могут попасть в водоем.

Этот участок находится в аренде у известного бизнесмена Виктора Голубева. Представители ИП Голубева пояснили, что вывозят на свободный участок в лесу не снег, а грунт — со стройки микрорайона «Серебряный бор». Этой землей планируют засыпать котлованы. Однако в администрации уверены, что устраивать земле- и снегоотвал в рекреационной зоне незаконно.

— По данному факту проведено документирование, в том числе и с использованием панорамной съемки. Возбуждено административное производство по нарушению правил благоустройства. Арендатору направлены уведомления об очистке данного участка и рекультивации. Материалы также направлены в Росприроднадзор, — рассказал 13 марта на аппаратном совещании начальник АТИ Павел Дятлов.

Как подчеркнул мэр Бердска Евгений Шестернин, в городе функционируют официальные места для вывоза снега. И там пока есть место.

— Не надо давать повода искать альтернативу — вываливать снег в рекреационную зону, где люди отдыхают — тоннами. Чтобы не было потом объяснений, что некуда вывозить! — подчеркнул градоначальник.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», кучи снега до сих пор лежат в лесу. Возможно, арендатора обяжет их убрать Росприроднадзор.

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Росприроднадзор проверит нелегальный снегоотвал на участке Голубева в лесу Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [13:20]

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