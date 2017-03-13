Кабул обратился к Москве с просьбой оказать поддержку национальной экономике. В афганском посольстве в РФ «Известиям» сообщили о конкретных объектах, в возведении которых, по мнению Кабула, Россия могла бы принять участие. Всего их — 124. Афганская сторона обещает поддержку российскому бизнесу на уровне президента Ашрафа Гани. Со снижением военного присутствия НАТО в стране и отсутствием интереса президента США Дональда Трампа к региону Кабул ищет новых партнеров.

Афганская сторона обещает полную поддержку российскому бизнесу и отмечает, что процесс углубления экономических отношений уже идет. Атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем перечислил объекты, которые нуждаются в российской помощи.

— Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным — 124. Назову некоторые из них. Тоннель «Саланг», хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод «Джангалак», а также электростанция в городе Пули-Хумри, — отметил Мохаммад Касем.

Афганский дипломат подчеркнул, что вопросы восстановления объектов в стране уже обсуждались с российской стороной. Третьего марта посол Афганистана в Москве Абдул Кочай провел встречу со статс-секретарем — замминистра энергетики РФ и сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрием Сентюриным.

— Мы как раз обсуждали вопросы восстановления инфраструктурных объектов. Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали. Сейчас в Афганистане работает российская компания «Интер РАО — Инжиниринг», но в целом количество компаний невелико. Господин Сентюрин назвал около 30 российских фирм, которые уже сейчас готовы к инвестициям. А президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны, — рассказал афганский дипломат.

Вопрос масштабного инвестирования в афганскую экономику — довольно сложный, рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

— За последние годы Россия неоднократно предлагала западным партнерам, чьи военные контингенты находятся в Афганистане, совместные инвестиционные проекты. На эти предложения мы получали отказы. А в одиночку восстановление Афганистана не под силу ни одной стране, — сказал Замир Кабулов.

Конфликт в Афганистане продолжается с 2001 года. Тогда для борьбы с «Аль-Каидой» и «Талибаном» (обе организации запрещены в РФ) в страну был введен многотысячный военный контингент США и НАТО. В последние годы американское и европейское присутствие уменьшается, а экономическая помощь Афганистану сокращается. Одновременно с этим растет активность террористических группировок, в частности ИГ (запрещено в России). Новый президент США Дональд Трамп пока не проявляет явного интереса к «афганской миссии», что вызывает озабоченность Кабула.

Военный эксперт Владимир Евсеев пояснил, что усиление интереса к Москве связано с постепенным уходом войск США и уменьшением финансовой помощи Афганистану. При этом политолог уверен, что Россия будет продолжать оказывать ограниченную помощь афганским партнерам, так как это связано с безопасностью в регионе.

Активность радикальных группировок в Афганистане представляет угрозу российской национальной безопасности. Поэтому Москва не откажется от сотрудничества с Кабулом. Вопросы взаимодействия в экономической плоскости обсуждаются давно, однако только сейчас они приобретают конкретные черты. И всё же условиях низкого уровня безопасности масштабные инвестиции российской стороны в афганскую экономику маловероятны.

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