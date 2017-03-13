Муниципальным образованиям Новосибирской области в 2017 году из средств бюджета области будет направлено 1,999 млрд рублей на развитие и восстановление автодорог местного значения, сообщили в минтрансе региона.

Как отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, средства предусматриваются на строительство, реконструкцию, различные виды ремонтных работ, содержание автодорог и искусственных сооружений на них.

Кроме того, указанные средства будут направлены на создание, восстановление и содержание элементов обустройства автомобильных дорог. Евгений Раков также сообщил, что в настоящее время практически со всеми муниципальными районами и городскими округами области заключены соглашения о передаче субсидий, проводятся аукционы.

Муниципальными образованиями предусмотрена доля софинансирования местных бюджетов в размере не менее 5% от полученной суммы. Бердску в госпрограмме тоже предусмотрено финансирование.

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в рамках областной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. Объем дорожного фонда региона в 2017 году составляет 10,7 млрд рублей.

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