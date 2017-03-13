Похоже, в семейной драме семьи Полегешко рано ставить точку. Напомним, историю жительницы алтайского Ярового поведал «Курьер. Среда. Бердск» еще в сентябре 2016 года. Тогда она тайно сбежала с тремя детьми в Бердск от побоев мужа Артема. Но разъяренный супруг нашел беглянку и забрал среднего сына-первоклассника Данила и младшую дочь, 3-летнюю Арину. С Юлей остался старший сын от первого брака.

27 февраля должно было вступить в законную силу решение Яровского районного суда, который определил место жительства детей с Юлией. Казалось бы, счастливая женщина могла бы вернуть ребят и спокойно жить дальше вдали от мужа-дебошира. Однако крутой нравом алтаец, видимо, решил насолить своей бывшей спутнице жизни: как раз в последний день, 27 февраля, он обратился в краевой суд, чтобы оспорить вердикт местного храма Фемиды. По словам адвоката Юли Ренаты Ярославцевой, все это время сын и дочь оставались с отцом.

— Мы приняли решение, что не будем нарушать закон, поэтому ждали вступившего в законную силу решения суда. Думали, сразу приедем и заберем ребят, но бывший супруг подзащитной подал апелляционную жалобу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Рената Айратовна.

Теперь разногласия четы Полегешко будет решать Алтайский краевой суд. Пока, говорит правозащитница, дата разбирательств пока не назначена. Если арбитры не отменят решения коллег из районного суда, то Юлия сможет вернуться в Бердск уже не одна, а с Данилом и Ариной: решение вступит в силу в зале заседаний.

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