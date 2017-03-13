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Ведомости: Сечин просил генерала Феоктистова участвовать в разработке экс-министра Улюкаева

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин просил генерала Олега Феоктистова принять участие в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, еще когда тот работал в ФСБ, пишут «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника силовых органов.

Помимо этого, собеседник газеты считает, что переход Феоктистова из спецслужбы в ФСБ «активизировал» продажу «Башнефти».

В сентябре стало известно, что генерал Феоктистов занял пост руководителя службы безопасности «Роснефти». 7 марта «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила, что Феоктистова уволили и из спецслужбы, и из госкомпании, к которой генерал был прикомандирован.

Спустя несколько дней сам Сечин подтвердил уход Феоктистова, отметив, что он вернулся на военную службу. Источник «Ведомостей» в силовых структурах утверждал, что Феоктистова все же уволили с военной службы; близкий к правоохранительным органам источник настаивал, что генерал «лишился погонов».

До назначения в «Роснефть» Олег Феоктистов руководил 6-й службой управления собственной безопасности ФСБ, которую в 2004 году создали по инициативе Игоря Сечина. Источники «Росбалта» настаивали, что генерал участвовал в операции по задержанию бывшего министра Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки.

Новости smi2.ru

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Ведомости: Сечин просил генерала Феоктистова участвовать в разработке экс-министра Улюкаева

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [12:35]

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