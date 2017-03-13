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В администрации города Бердска состоялось рабочее совещание по созданию агропромышленного логистического центра на территории «Восточной площадки».
Центр предполагают создать на территории «восточной площадки» Северо-восточного объезда Новосибирска на границе города Бердска и Искитимского района, сообщает пресс-центр мэрии.
В совещании приняли участие представители министерства сельского хозяйства Новосибирской области, администраций Искитимского и Сузунского районов.
Цель данного совещания – обеспечение комплексного подхода к выстраиванию производственно-сбытовой цепочки сельскохозяйственной продукции, что позволит расширить доступ сельхозпроизводителей к рынку, обеспечить продовольственную безопасность и удовлетворить продовольственные нужды населения в целом.
По итогу совещания приняты следующие решения:
— создать рабочую группу при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области и разработать план мероприятий строительства агропромышленного логистического центра;
— изучить инвестиционное предложение потребительского сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива «Сибирская усадьба»;
— подготовить предложения по созданию сельскохозяйственных кооперативов.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [12:20]
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