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Для продовольственной безопасности откроют агропромышленный центр в Бердске

В администрации города Бердска состоялось рабочее совещание по созданию агропромышленного логистического центра на территории «Восточной площадки».

Центр предполагают создать на территории «восточной площадки» Северо-восточного объезда  Новосибирска на границе города Бердска и Искитимского района, сообщает пресс-центр мэрии.

В совещании приняли участие представители министерства сельского хозяйства Новосибирской области, администраций Искитимского и Сузунского районов.

Цель данного совещания – обеспечение комплексного подхода к выстраиванию производственно-сбытовой цепочки сельскохозяйственной продукции, что позволит расширить доступ сельхозпроизводителей к рынку, обеспечить продовольственную безопасность и удовлетворить продовольственные нужды населения в целом.

По итогу совещания приняты следующие решения:

— создать рабочую группу при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области и разработать план мероприятий строительства агропромышленного логистического центра;

— изучить инвестиционное предложение потребительского сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива «Сибирская усадьба»;

— подготовить предложения по созданию сельскохозяйственных кооперативов.

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Для продовольственной безопасности откроют агропромышленный центр в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [12:20]

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