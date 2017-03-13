Перед судом предстанет продавец нелегальной алкогольной продукции в покушении на дачу взятки, сообщили сегодня, 13 марта, в прокуратуре Новосибирской области.

Зампрокурора Железнодорожного района Новосибирска Алексей Ярик утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Джусупбаевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, 22 января 2017 года во время проведения правоохранительными органами проверочной закупки выявлен факт продажи Джусупбаевой нелегальной алкогольной продукции на сумму 124 тыс. рублей.

Во время составления в отношении Джусупбаевой протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии), она передала сотруднику полиции 25 тыс. рублей за невынесение этих протоколов. Женщина не смогла довести до конца задуманное, так как была задержана сотрудниками полиции.

Джусупбаева пыталась реализовать 50 ящиков водки «Парламент», 20 ящиков коньяка «Альфарати» и 10 ящиков коньяка «Виконте». Эта алкогольная продукция была изъята, по результатам рассмотрения административного дела принято решение об ее уничтожении.

Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Новосибирска.

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