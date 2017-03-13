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В субботу на бердской дороге автомобиль сбил женщину-пешехода, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
11 марта в 16.50 в Микрорайоне Бердска 35-летний водитель на «Хонда СRV» совершил наезд на 42-летнюю женщину. ДТП произошло у дома №51 на ул. Лунной.
По информации Госавтоинспекции, пострадавшая под колесами машины получили травмы различной степени тяжести.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [11:50]
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