В субботу на бердской дороге автомобиль сбил женщину-пешехода, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

11 марта в 16.50 в Микрорайоне Бердска 35-летний водитель на «Хонда СRV» совершил наезд на 42-летнюю женщину. ДТП произошло у дома №51 на ул. Лунной.

По информации Госавтоинспекции, пострадавшая под колесами машины получили травмы различной степени тяжести.

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