Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Сбила женщину Honda CR-V в Микрорайоне Бердска

В субботу на бердской дороге автомобиль сбил женщину-пешехода, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

11 марта в 16.50 в Микрорайоне Бердска 35-летний водитель на «Хонда СRV» совершил наезд на 42-летнюю женщину. ДТП произошло у дома №51 на ул. Лунной.

По информации Госавтоинспекции, пострадавшая под колесами машины получили травмы различной степени тяжести.

Новости smi2.ru

  • Четверо пострадавших: Ssangyong Kyron врезался в столб, сбив пешеходов в Бердске (27)
  • Сломала позвоночник 9-летняя велосипедистка в ДТП с Honda (3)
  • Священнику за пьяное смертельное ДТП дали 4 года колонии-поселения (1)
  • Сбили ребенка «Жигули» и скрылись с места ДТП в Бердске (0)
  • Сбила ребенка Honda в Бердске (0)
Сбила женщину Honda CR-V в Микрорайоне Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [11:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих

[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске

[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске

Все новости

[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих

[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске

[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 70%

13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: