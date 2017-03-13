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80 КамАЗов снега вывезли с парковок бизнеса по требованию прокурора в Бердске

Автомобилисты Бердска сегодня утром, 13 марта, могли заметить преображение улицы Ленина. Проезжая часть возле домов №33 и 35 стала шире, на парковках рядком стоят машины — огромных гор снега больше нет. Снегоуборочная техника, нанятая муниципалитетом, работала здесь в ночь на 13 марта.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, власть решила очистить подъездные карманы, оборудованные по просьбе бизнесменов, после требования прокуратуры. Из бюджета города на это потратили около 80 тыс. рублей.

Напомним, прокуратура и дорожная полиция проверили проезжую часть на главной улице города, писал «Курьер. Среда. Бердск». Комиссия выяснила, что дорога от пересечения с ул. Лелюха до Свердлова в некоторых местах заужена до полутора метров, а снежные валы выше человеческого роста мешают обзору и могут стать причиной ДТП. Проблемы возникли из-за того, что некоторые предприниматели всю зиму не убирали снег с подъездных карманов. 7 февраля надзорный орган вынес мэру Евгению Шестернину представление о необходимости в течение месяца устранить эти нарушения ГОСТа.

Градоначальник Бердска давно озвучил позицию власти по поводу уборки парковок у торговых точек: это должны делать владельцы магазинов за свой счет. Несмотря на это, мэрия была вынуждена согласиться с требованием прокуратуры. В письме ведомство ссылается на нормативные документы, обязывающие администрацию содержать муниципальные дороги и отвечать за безопасность пешеходов и автомобилистов.

— Город имеет инфраструктуру, парковки сделаны по просьбам предпринимателей и они не чистятся, хотя были обещания предпринимателей этот вопрос решить. Город не виноват, что кто-то не выполняет свои обещания, и муниципалитету приходится отвечать, потому что 131-й закон о местном самоуправлении никто не отменял, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Всю ночь возле домов №33 и 35 на ул. Ленина работа техника подрядной организации: погрузчик и 4-5 КамАЗов. Кроме того, «зашли» машины и во двор дома № 56. В сумме они, по словам начальника управления ЖКХ, вывезли около 1 тыс. кубометров снега — это 80 грузовиков.

Владимир Захаров отметил, что и муниципальная, и подрядная техника была задействована в районах, где ожидается затопление. Однако коммунальщики перебросили силы для очистки парковок у магазинов.

— На будущее, конечно, такая ситуация неприемлема. Будем думать, что делать дальше, — заключил Владимир Николаевич.

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80 КамАЗов снега вывезли с парковок бизнеса по требованию прокурора в Бердске80 КамАЗов снега вывезли с парковок бизнеса по требованию прокурора в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [11:20]

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