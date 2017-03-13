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Певица в инвалидной коляске выступит за Россию на Евровидении-2017

Россию на Евровидении-2017 будет представлять Юлия Самойлова с песней Flame is Burning. Об этом сообщил Первый канал в воскресенье, 12 марта.

«Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017″ и определился с выбором – Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чьё исполнение песни о любви Flame is Burning произвело наиболее сильное впечатление», – отмечается в сообщении.

Юлия Самойлова – певица, композитор, автор слов к песням родилась в 1989 году. С детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. Она неоднократно становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей не только в России, но и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта «Фактор А» (2 место, 2013, Россия-1), обладательница награды «Золотая премия Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Участница торжественной церемонии открытия Зимних Параолимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе».

Автором музыки и слов композиции Flame is Burning является Леонид Гуткин, который уже писал песни Диане Гариповой и Полине Гагариной для исполнения на Евровидении.

«Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищён тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство», – приводится в сообщении слова главы российской делегации на конкурсе Юрия Аксюты.

Согласно результатам жеребьёвки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса песни «Евровидение-2017″, которое состоится 11 мая в Киеве.

Новости smi2.ru

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Певица в инвалидной коляске выступит за Россию на Евровидении-2017

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [11:05]

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