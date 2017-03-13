Пожар в пустом здании в Бердск произошел в ночь на понедельник, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

13 марта в 1:50 в Бердске на улице Герцена, 18 произошел пожар в неэксплуатируемом 2-этажном кирпичном здании.

В результате пожара на первом этаже огнем была повреждена оконная рама и часть внутренней стены, уточнили в МЧС.

В 1:57 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Пожар произошел в здании бывшей швейной фабрики «Бердчанка», которая окончательно обанкротилась в 2016 году. Сейчас в корпусах предприятия расположен спортклуб. Большинство площадей пустует. Возможно, совершили поджог из хулиганских побуждений.

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