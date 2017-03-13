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Горел пустующий корпус обанкротившейся швейной фабрики «Бердчанка»

Пожар в пустом здании в Бердск произошел в ночь на понедельник, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

13 марта в 1:50 в Бердске на улице Герцена, 18 произошел пожар в неэксплуатируемом 2-этажном кирпичном здании.

В результате пожара на первом этаже огнем была повреждена оконная рама и часть внутренней стены, уточнили в МЧС.

В 1:57 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Пожар произошел в здании бывшей швейной фабрики «Бердчанка», которая окончательно обанкротилась в 2016 году. Сейчас в корпусах предприятия расположен спортклуб. Большинство площадей пустует. Возможно, совершили поджог из хулиганских побуждений.

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Горел пустующий корпус обанкротившейся швейной фабрики «Бердчанка»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [11:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 70%

13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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