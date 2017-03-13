USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Пожар в пустом здании в Бердск произошел в ночь на понедельник, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
13 марта в 1:50 в Бердске на улице Герцена, 18 произошел пожар в неэксплуатируемом 2-этажном кирпичном здании.
В результате пожара на первом этаже огнем была повреждена оконная рама и часть внутренней стены, уточнили в МЧС.
В 1:57 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
Пожар произошел в здании бывшей швейной фабрики «Бердчанка», которая окончательно обанкротилась в 2016 году. Сейчас в корпусах предприятия расположен спортклуб. Большинство площадей пустует. Возможно, совершили поджог из хулиганских побуждений.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [11:05]
[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих
[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске
[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске
[17:05] Хабаровских живодерок судят за садизм, разбой и оскорбление чувств верующих
[17:00] Потребительские кооперации возрождают в Бердске
[16:40] Под лозунгом «Освенцим отдыхает» работает баня в Новосибирске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный