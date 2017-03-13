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Землетрясение произошло в Новосибирской области

Подземный толчок магнитудой 4,2 зарегистрирован вечером в воскресенье в Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН в понедельник, 13 марта.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 14:50 мск. Эпицентр находился в 162 км к юго-юго-западу от Новосибирска, примерно в 3 км от границы с Алтайским краем, сообщает «Интерфакс». Это территория Сузунского района.

По информации регионального управления МЧС, сейсмическое событие было зарегистрировано в населенном пункте Киприно Шелаболихинского района Алтайского края. В 50-километровую зону от эпицентра попали 11 населенных пунктов Сузунского района. Там была организована работа четырех групп от сельских поселений для обследования объектов. По уточненной информации, в населенных пунктах толчки не ощущались и нарушения жизнедеятельности населения нет, уточнили в МЧС.

Землетрясение продолжалось до 5 секунд, и его практически никто его не почувствовал. Обошлось без разрушений.

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Землетрясение произошло в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [11:00]

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