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Доярок и комбайнеров будут поощрять отдыхом в санаториях Бердска

Бердские здравницы хотят использовать для отдыха и лечения работников сельского хозяйства Новосибирской области. В администрации Бердска уже готовят презентацию о городе как о центре курортного отдыха в регионе.

— Мы пришли к выводу, что нужно восстанавливать программу по оздоровлению жителей села. Большой плюс, что оздоровление планируется проводить в межсезонье, когда нагрузка на наши санатории невысокая. В зимний период дояры и комбайнеры как раз отдыхают, у них это не основной сезон, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска Александр Тужик.

В итоге такой проект должен улучшить здоровье и самочувствие трудящихся в полях, а бердские санатории перестанут пустовать зимой и осенью. Путевки в бердские санатории могут использовать как мотивацию для лучшей работы. Выдавать их будут в качестве премии за добросовестный труд, как это было раньше. Кроме того, отправлять своих сотрудников в санатории директора агрохолдингов смогут и планово — для оздоровления.

Презентацию программы мэрия Бердска планирует провести в новосибирском цирке. Сначала сельхозработникам проведут экскурсию по Новосибирску и покажут цирковое представление (цирк готов предоставить им билеты по льготной цене), а затем в выставочном зале расскажут о возможности отдохнуть на курортах Бердска.

Предварительно планы бердской администрации одобрили в региональном правительстве. Поучаствовать в ней готовы и фирмы, занимающиеся сельским хозяйством.

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Доярок и комбайнеров будут поощрять отдыхом в санаториях Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [10:30]

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Курьер.Среда.Бердск

[10:30] Доярок и комбайнеров будут поощрять отдыхом в санаториях Бердска

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[10:15] Обожглась горячим асфальтом девочка в Москве

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[10:15] Обожглась горячим асфальтом девочка в Москве


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