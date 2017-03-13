Вы давно мечтали купить корпусную мебель на кухню и шкаф в спальню, но не могли найти подходящий вариант? Мы «спасём» все ваши идеи и поможем претворить их в жизнь, чтобы ваши мечты сбывались! Мастера нашей компании по изготовлению мебели «Ваша уютная квартира» профессионально изготовят любую корпусную мебель.

Что мы делаем для осуществления желаний? Мы детально изучаем ваши пожелания, выезжаем на замеры (что для заказчика совершенно бесплатно), продумываем дизайн (составление проекта в подарок), помогаем определиться с цветом, формой и материалом (выбор огромен) и выполняем мечту «под ключ».

Затем доставляем и устанавливаем мебель. Данные услуги — тоже в подарок!

Все просто. К тому же, на каждый заказ мы предоставляем существенную скидку — 15%, 10%, 5%.

«Ваша уютная квартира» предлагает корпусную мебель на заказ любой сложности: 1.Кухни — габаритные и для квартиры-студии. Варианты с барной стойкой, мойки из различного материала, красочные фартуки — варианты на любой вкус. 2.Шкафы-купе в спальню, детскую — с зеркалами, аппликацией, мозаикой; с множеством секций и выдвижных конструкций или классические строгие варианты. 3.Детские — двухъярусные кровати, учебные зоны, компьютерные столы. 4.Стенки, горки — модульная мебель для гостиной; стильные идеи и традиционные варианты. 5.Прихожие — подберем подходящий вариант для габаритов вашей прихожей. 6.Офисная мебель — удобство, комфорт и многофункциональность.

Своим клиентам мы всегда готовы предложить продукцию в трех ценовых категориях: эконом-класса, средней ценовой категории и премиум-класса.

Наши подарки для вас: -Пенсионерам, многодетным семьям и одиноким мамам — скидка 15% -Новоселам — скидка 10 % -Выезд на замеры — бесплатно -Бесплатная доставка и установка мебели -Составление проекта — в подарок -Все изделия выполняем «под ключ»

Обратите внимание, что до конца 2017 года действует акция: «Нашел дешевле у других – мы сделаем цены еще ниже»!

Наши контакты: т. 8-983-051-57-16, vk.com/mebel.berdsk, mebel.vesberdsk.ru

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