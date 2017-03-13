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В Москве девочка на прогулке с отцом не справилась с управлением самоката, упала на проезжую часть, где велась замена асфальта, и получила ожог кистей обеих рук, сообщили «Интерфаксу» в префектуре Центрального административного округа в воскресенье, 12 марта.
«Ямочный ремонт асфальта проводился на пересечении Мароновского и Якиманского проезда, на проезжей части, напротив дома 6 в воскресенье днем. На время работ и после них были выставлены все необходимые предупреждающие знаки», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по факту полученных повреждений проводится проверка правоохранительными органами.
«В случае нарушений регламента и технических условий укладки асфальта, а также нарушений правил установки ограждений виновные будут наказаны», — добавили в префектуре.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [10:15]
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