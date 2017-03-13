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Обожглась горячим асфальтом девочка в Москве

В Москве девочка на прогулке с отцом не справилась с управлением самоката, упала на проезжую часть, где велась замена асфальта, и получила ожог кистей обеих рук, сообщили «Интерфаксу» в префектуре Центрального административного округа в воскресенье, 12 марта.

«Ямочный ремонт асфальта проводился на пересечении Мароновского и Якиманского проезда, на проезжей части, напротив дома 6 в воскресенье днем. На время работ и после них были выставлены все необходимые предупреждающие знаки», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по факту полученных повреждений проводится проверка правоохранительными органами.

«В случае нарушений регламента и технических условий укладки асфальта, а также нарушений правил установки ограждений виновные будут наказаны», — добавили в префектуре.

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Обожглась горячим асфальтом девочка в Москве

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [10:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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[10:15] Обожглась горячим асфальтом девочка в Москве


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