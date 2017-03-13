Задолженность россиян перед банками продолжает расти, в первую очередь за счет дешевеющей ипотеки. Одних только процентов по кредитам в прошлом году выплачено 1,8 трлн руб., подсчитали эксперты Института Гайдара. Неудивительно, что вклад кредитного рынка, в том числе ипотеки, в экономику России оказался негативным.

Долг населения перед банками (по данным на 1 февраля) составил 10,7 трлн руб. При этом объем задолженности физлиц по банковским кредитам за 2016 год сократился всего на 0,3%, или на 37 млрд руб., говорится в мониторинге экономической ситуации в России.

Авторы мониторинга — эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.

Большую часть 2016 года рынок розничного кредитования восстанавливался (рост на 1,7%) после значительного спада в 2015 году (на 6,4%). По итогам первого месяца этого года тренд продолжился, и темп прироста кредитной задолженности достиг в годовом выражении 1,9%, или около 200 млрд руб.

Несколько иные расчеты приводят эксперты Центра развития Высшей школы экономики. По их данным, объем кредитов населению в январе сократился на 0,4%. Тем не менее годовые темпы прироста розничного кредитования выросли с 1,6 до 2,0%.

«Традиционно такой результат был достигнут силами госбанков, ссудный портфель которых остался на уровне начала года (+7,8% год к году), в то время как у частных он сократился в январе на 1% (-8,1% год к году)», — отмечается в исследовании «Комментарии о государстве и праве», подготовленном Центром развития ВШЭ.

По расчетам Института Гайдара, восстановление положительных темпов прироста кредитного портфеля банков в прошлом году и в начале этого было обеспечено в основном сегментом жилищного кредитования, ипотекой.

При этом задолженность населения по кредитам на покупку жилья не снижалась ни в один из месяцев начиная с 2011 года.

В 2016 году эта задолженность даже увеличилась на 12,9% с 9,7% в 2015 году.

Как отмечают эксперты Института Гайдара, по прочим потребительским кредитам населению наблюдается принципиально иная картина. Задолженность по потребкредитам (за исключением ипотеки) сокращается второй год подряд, хотя темпы сокращения и замедлились с 14% в 2015 году до 5% в 2016 году. В итоге структура задолженности населения по банковским кредитам смещается в пользу более длинных и дешевых кредитов на покупку жилья.

Доля жилищных кредитов в общем объеме задолженности населения достигла за прошлый год рекордных 42%, увеличившись на 4 п.п.

Минимальная доля жилищных кредитов — менее 30% — была в 2013 году, хотя на 2011–2013 годы пришелся бум кредитования, когда темпы прироста по потребительским кредитам достигали 50% в годовом выражении.

Сроки, на которые население брало ипотечные кредиты, в целом по итогам 2016 года практически не менялись и составляют сейчас 12 лет. При этом срочность потребительского кредитования в целом упала с 37 до 32 месяцев.

По данным Института Гайдара, средневзвешенная процентная ставка по кредитам на покупку жилья оставалась стабильной почти весь год — на уровне 12,5–12,7% годовых. Хотя в конце прошлого года новые кредиты выдавались уже по средней ставке 11,6%, а крупные банки анонсировали ее дальнейшее снижение.

«Несмотря на восстановление положительных темпов прироста кредитов в 2016 году, вклад банковского кредитования в финансы домашних хозяйств остается отрицательным. Это следствие значительных процентных выплат, заметно превосходящих величину прироста кредитной задолженности», — пояснил «Газете.Ru» директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Михаил Хромов.

В 2016 году население выплатило банкам 1,8 трлн руб. в качестве процентов по полученным кредитам.

А прирост кредитов составил лишь 200 млрд руб. Таким образом, банковский кредит стал причиной снижения совокупного бюджета домашних хозяйств в прошлом году на 1,6 трлн руб. В среднем за 2014–2016 годы отрицательный вклад кредитного рынка в бюджет домашних хозяйств можно оценить в минус 4,3% от потребительских расходов.

За годы кредитного бума в России (2011–2013 годы) вклад банковского кредитования был положительным и составлял 2,8% от потребительских расходов.

«Уже третий год кредитный рынок является черной дырой, в которой исчезают доходы домохозяйств», — резюмирует Хромов.

Впрочем, не все заемщики готовы негативно оценивать роль кредитов в своем финансовом самочувствии. Некоторые категории населения, как следует из мониторинга, отмечают стабилизацию, а некоторые указывают даже на положительные тенденции. Все зависит от сферы занятости. Хуже всего себя чувствуют в текущей экономической ситуации работники строительной отрасли, ЖКХ, транспорта, связи.

И только представители армии, МВД, ФСБ, а также работники муниципалитетов и госслужащие чувствуют себя увереннее остальных.

«Силовики и чиновники оказались оптимистами, они в наименьшей степени оказались затронутыми кризисными явлениями», — отмечает Елена Авраамова, заведующая лабораторией исследований социального развития ИНСАП РАНХиГС.

Похоже, именно эти счастливцы в первую очередь обеспечивают прирост кредитов. Тем более что численность занятых в этих сферах растет. За период с 2006 по 2015 год количество силовиков и чиновников увеличилась с 4,94 млн до 5,33 млн человек.

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