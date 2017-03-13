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Сразу несколько бердчан пожаловались «Курьер. Среда. Бердск» на едкий запах, стоявший в городе в выходные дни — 11 и 12 марта. По мнению горожан, вонь спровоцировало горение на полигоне твердых бытовых отходов.
— Над свалкой клубы дыма, утром город был объят смогом с запахом горящего пластика, — написала в редакцию бердчанка Вера.
— Ветер сегодня дует со свалки на город. Опять ужасно воняет в центре, — отмечает читатель Максим.
Однако директор «Спецавтохозяйства» Софья Солопова в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» заверила, что свалка в выходные функционировала в обычном режиме. Возгораний не зафиксировано.
— Это не свалка. Возможно, из-за похолодания город был весь в дыму с частного сектора — из-за давления. У нас возгораний однозначно не было.
Напомним, в прошлом году городская свалка горела несколько раз. Мэр Бердска Евгений Шестернин заявлял, что мусор поджигали умышленно.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [09:50]
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