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Самой тяжелой женщине в мире уменьшили желудок

Самая тяжелая женщина в мире Иман Ахмад Абдулати после операции по уменьшению желудка смогла сделать несколько танцевальных движений, сообщает газета Mid Day.

На видео, снятом в больнице Мумбаи, 36-летняя египтянка делает несколько движений в такт арабской музыке. До операции женщина даже не могла поднять руки, передает РИА Новости.

Как сообщили представители лечебного учреждения, вес пациентки понемногу снижается и уже составляет меньше 400 килограммов. Для сравнения: когда женщину только привезли в больницу, она весила около полутонны. Пока Иман принимает жидкое питание и проходит все необходимые послеоперационные процедуры. Как только ее состояние придет в норму, она сможет вернуться домой в Александрию, где продолжит худеть под контролем врачей.

Иман Ахмад Абдулати страдает от слоновой болезни и порока желез. Помимо этого, она перенесла инсульт и 25 лет была прикована к постели.

Помочь египтянке вызвался мумбайский врач Муффазал Лакдавала. В феврале женщину доставили в Мумбаи на чартерном самолете, 7 марта ей сделали операцию по уменьшению желудка на 15% от изначального размера и удалили часть жира.

Египтянка Иман Ахмад Абдулати, которая в силу недуга весит около 500 килограммов и считается самой тяжеловесной женщиной в мире, успешно перенесла операцию по уменьшению желудка.

Как отмечает издание, Абдулати вернется в Александрию на деньги, собранные через онлайн-кампанию по сбору средств, которую запустили ее родственники и больница Saifee Hospital. В течение ближайших нескольких лет ей также потребуется несколько бариатрических процедур для того, чтобы достигнуть лучших результатов.

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Самой тяжелой женщине в мире уменьшили желудок

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [09:35]

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