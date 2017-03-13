Уникальность методики: счет всему голова

Развивающих курсов для детей сейчас много, но работающие по системе UCMAS школы уникальны для России. Горожан можно поздравить: с недавнего времени Бердск стал еще одним городом на карте России с действующим лицензионным центром Академии UCMAS. Всего же открыто более 5000 центров UCMAS в 70 странах мира. Бердский Центр «Oк’Смарт» работает по международной образовательной программе Комплексного Интеллектуального Развития — Universal Concept of Mental Arithmetic System.

В Центр ментальной арифметики принимаются ребята 5-16 лет. Программа курса учитывает все возрастные особенности восприятия и психики ребенка, занятия максимально результативны даже для детей с гуманитарным складом ума: как показывает многолетняя практика разработчиков метода, нет такого гуманитария, который бы не освоил быстрый счет. Малыши учатся устному счету – занятия вполне могут стать хорошим дополнением для подготовки к школе и даже стать более эффективными за счет комплексного развития интеллекта, фотографической памяти и познавательных навыков. Младшие школьники получают полезный в жизни навык схватывать материал на лету, логически мыслить, не пасовать перед трудными задачами по всем предметам. Старшеклассники с помощью системы UCMAS готовятся к успешной сдаче ЕГЭ и будущим экзаменам в вузах – там, где требуется скорость реакции, собранность и умение выдать верный результат в кратчайшие сроки, подготовке и подготовленным в рамках UCMAS просто нет равных, что доказано уже четверть вековым обучением!

Ментальная арифметика в «Oк’Смарт» – выбор дальновидных родителей

Только вдумайтесь в облетевшую весь мир новость: сотрудники Кремниевой долины в США отдают своих детей в школы без компьютеров. Дети ведущих работников Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard, eBay пошли в школу, где не приветствуется счет на калькуляторах и пользование гаджетами. Приверженцы обучения без IT уверены, что упование на современные технологии в чтении и счете подавляет творческое мышление, подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность. Центр «Oк’Смарт» не предлагает полностью отказаться от компьютеров, но движется в том же направлении — развитие собственного интеллекта ребенка. Мы учим детей не только считать в уме без помощи техники, но и выстраивать коммуникации друг с другом в процессе работы, быть самостоятельными и уверенными в себе. Ментальная арифметика – основа, фундамент, на котором вырастает интеллектуальное лидерство каждого ученика.

Чем раньше, тем лучше

В детском возрасте мозг человека развивается наиболее интенсивно. Обучение в этот период стимулирует работу головного мозга, в результате запоминание новой информации происходит в десятки раз быстрее, чем у взрослых. Начинается этот благодатный период с 5 лет. Тренировка умственных процессов у детей определяет интеллект на всю дальнейшую жизнь. В этом плане обучение в Центре «Oк’Смарт» — лучший подарок и посильный вклад родителей в будущее ребенка.

Как проходят занятия?

Сначала ребенок учится считать на счетах — абакусе. Так дети учатся сложению, вычитанию, умножению, делению, вычислению квадратного и кубического корней. Счет ведется двумя руками для равноценного развития правого и левого полушарий мозга. Затем абакус убирается, ребенок учится считать в уме, представляя абакус и мысленно совершая движения косточками — так называемая работа с воображаемыми счетами. При решении математических задач при помощи UCMAS ребенок воспринимает числа как картинки, каждое число он будет ассоциировать с определенным набором косточек на абакусе и сможет очень быстро произвести расчеты в уме. Ежедневные домашние задания отнимут у ученика всего 10-15 минут, а первый результат виден уже через месяц. В Центре создана по-домашнему уютная и психологически располагающая к учебе обстановка. Занятия ведут профессиональные педагоги, сертифицированные по международному стандарту UCMAS.

Конкретные результаты «Oк’Смарт»

Вот лишь небольшая статистика личных достижений учеников младшей группы после 1 месяца занятий. По результатам тестирования, объем памяти у каждого увеличился до 20%, возросла скорость мышления на 12-19%. По мнению родителей, ребята стали более самостоятельны, считают быстрее и уже сами выполняют домашние тренировочные упражнения, хотя некоторые еще не учатся в школе. В школах Бердска отметили повышение мотивации к учебе и концентрации внимания у ребят, обучающихся в Центре.

Юные чемпионы из Бердска

За минувшие два месяца ученики Центра Интеллектуального Лидерства «Oк’Смарт» для детей не только достигли успехов в обучении, но и успели приобрести опыт участия в Чемпионате Сибири по ментальной арифметике-2017. Призеры Чемпионата Александра Бурделева, Рита Шамшура и Егор Дмитриев из Бердска заняли 2 и 3 места. Сейчас у учеников Центра есть возможность принять участие во Вторых Всероссийских соревнованиях по ментальной арифметике, которые пройдут в Москве. Преподаватели школы уверены, что у способных ребят из нашего города впереди еще много побед на региональных и федеральных конкурсах, а талант логически мыслить и совершать сложные расчеты в уме есть у каждого ребенка. Главное – вовремя его развить. Известный математик Карл Фридрих Гаусс сказал: «Математика – царица всех наук, арифметика – царица математики». Познакомьте своего ребенка с ментальной арифметикой, чтобы дать ему ключ к знаниям и открыть дорогу в лучшие вузы страны.

Узнать подробнее о занятиях в Центре «Oк’Смарт» и ментальной арифметике UCMAS можно в официальной группе Вконтакте. Родителей и ребят ждут по адресу: г. Бердск, ул. К.Маркса, 36. Первое ознакомительное занятие для всех бесплатно. Для того чтобы записаться на него достаточно позвонить по телефону: +7 (913) 469-91-52. В настоящий момент идет новый набор во все возрастные группы.

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