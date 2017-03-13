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Велосипедисты бердской ДЮСШ «Авангард» открыли спортивный сезон. 6 марта в Сочи в Олимпийском парке на трассе «Формулы-1» состоялось первенство России.
Бердчанин Аркадий Еремкин завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях. Александр Мамонтов замкнул шестерку лидеров, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.
Гонка состоялась из 19 кругов общей протяженностью 105 км. Участвовали гонщики со всей России – конкуренция была очень высокой. Гонка протекала активно. Трасса состояла из множества коварных поворотов. По регламенту гонщикам нельзя было пересекать контрольные линии на виражах, как и в гонках «Формулы-1». Впервые бердские спортсмены стали участниками грандиозного проекта.
— Бердчане продемонстрировали хорошую подготовку, — комментирует итоги тренер ДЮСШ «Авангард» Александр Мамонтов. — На четвертом круге сформировался отрыв, но благодаря слаженной работе команды позиции удалось удержать. Ребята не отпускали лидеров, держали группу – молодцы!
Отметим, что лидерами гонки стала команда «Динамо» из Москвы.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [09:15]
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