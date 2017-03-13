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Патриарх Кирилл: соцсети ведут к духовному параличу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во второе воскресенье Великого поста обратился к верующим с призывом внимательно отнестись к современному потоку информации и тем ценностям, которые навязываются в том числе и в социальных сетях.

«Если повнимательнее отнестись ко всему, что нас окружает, к той информации, которая нас достигает, к тем ценностям и идеалам, которые нам предлагаются рекламой, фильмами, телепередачами, некими властителями дум, которые парализуют сознание нашей молодежи в соцсетях, то все это работает на то, чтобы сформировать устойчивый навык — жить, стремясь только к услаждению», — сказал предстоятель Русской православной церкви после освящения храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в Черемушках.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что жизнь, направленная на получение удовольствий, может привести только к духовному параличу, к существованию «по инерции», к потере человеком собственной свободы и утрате разумного начала, передает РИА Новости.

«Проанализируйте внимательно тот объем информации, который получаем мы. Она направлена на создание человеческого образа, лишенного внутренней жизни, способности концентрироваться, мобилизовать свои силы», — заключил первоиерарх.

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Патриарх Кирилл: соцсети ведут к духовному параличу

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [09:00]

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