Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите в Гамбурге в июле. Об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телекомпании CNN.

«Если мы не договоримся о более раннем саммите, то их встреча предположительно может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Потому что это первое место, где они могут пересечься друг с другом», – сказал он.

По словам Пескова, «важно, что они сядут друг с другом и начнут говорить».

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