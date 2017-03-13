Информацию об отключении горячей воды на территории Бердска передал пресс-центр мэрии. Воду отключат в нескольких домах и торговых центрах центра города на 5 дней.

По информации мэрии, в связи с проведением плановой чистки водонагревателей на ЦТП-5, не будет горячей воды у потребителей, проживающих по адресам: ул. Лелюха, 26, 28, ул. Первомайская, 11, а также в ТЦ «Европа» (Ленина, 29/1), ГУМ (Ленина, 31/1), ГЦКД (Ленина 31) с 9 часов 13марта до 16 часов 17 марта.

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