По информации Единой дежурной диспетчерской службы города, происшествие случилось 12 марта в 2 часа.

— По неизвестной причине житель Искитима 1980 года рождения выпал с 5-го этажа жилого здания по адресу: ул. Литейная, 3 кор. 2. Он упал на подъездный козырек, — уточнили в ЕДДС.

Дежурная смена сотрудников Иситимского поисково-спасательного отряда эвакуировала пострадавшего с подъездного козырька и доставила в реанимацию горбольницы Искитима.

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