USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
По информации Единой дежурной диспетчерской службы города, происшествие случилось 12 марта в 2 часа.
— По неизвестной причине житель Искитима 1980 года рождения выпал с 5-го этажа жилого здания по адресу: ул. Литейная, 3 кор. 2. Он упал на подъездный козырек, — уточнили в ЕДДС.
Дежурная смена сотрудников Иситимского поисково-спасательного отряда эвакуировала пострадавшего с подъездного козырька и доставила в реанимацию горбольницы Искитима.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [08:00]
[10:30] Доярок и комбайнеров будут поощрять отдыхом в санаториях Бердска
[10:20] «Ваша уютная квартира»: Мебель на заказ по доступным ценам!
[10:15] Обожглась горячим асфальтом девочка в Москве
[10:30] Доярок и комбайнеров будут поощрять отдыхом в санаториях Бердска
[10:20] «Ваша уютная квартира»: Мебель на заказ по доступным ценам!
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный