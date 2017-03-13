Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Выпал с 5-го этажа на подъездный козырек 36-летний искитимец

В воскресенье ночью с 5-го этажа одного из домов Искитима выпал человек.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы города, происшествие случилось 12 марта в 2 часа.

— По неизвестной причине житель Искитима 1980 года рождения выпал с 5-го этажа жилого здания по адресу: ул. Литейная, 3 кор. 2. Он упал на подъездный козырек, — уточнили в ЕДДС.

Дежурная смена сотрудников Иситимского поисково-спасательного отряда эвакуировала пострадавшего с подъездного козырька и доставила в реанимацию горбольницы Искитима.

Новости smi2.ru

  • Экстренное предупреждение: Из-за шторма возможны ЧС в Бердске (3)
  • Эвакуировали пассажиров с севшего на мель парома спасатели Бердска (2)
  • Штормовое предупреждение на выходные дни (17)
  • Шесть пляжей разрешены для массового отдыха людей на побережье Бердска (6)
  • Час провел в открытом море на матрасе отдыхающий в Искитимском районе (0)
Выпал с 5-го этажа на подъездный козырек 36-летний искитимец

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [08:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[10:30] Доярок и комбайнеров будут поощрять отдыхом в санаториях Бердска

[10:20] «Ваша уютная квартира»: Мебель на заказ по доступным ценам!

[10:15] Обожглась горячим асфальтом девочка в Москве

Все новости

[10:30] Доярок и комбайнеров будут поощрять отдыхом в санаториях Бердска

[10:20] «Ваша уютная квартира»: Мебель на заказ по доступным ценам!

[10:15] Обожглась горячим асфальтом девочка в Москве


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 70%

13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: