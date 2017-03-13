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Пропавший без вести с «КамАЗом» водитель найден живым в Омской области

Поиски пропавшего без вести Виталия Эспе завершены. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он пропал вечером 8 марта в Кыштовском районе Новосибирской области вместе с самосвалом «КамАЗ», на котором работал.

Как только родственники мужчины обратились в полицию, на западе Новосибирской области начались масштабные поисковые мероприятия. Сотрудники полиции установили все населенные пункты, через которые проезжал самосвал, обследовали территорию от села Кыштовка, где, якобы, находился Виталий Эспе в вечер исчезновения, до границы с Омской областью. К поисковым мероприятиям подключились коллеги новосибирских полицейских из соседнего региона.

В воскресенье вечером в одном из населенных пунктов Калачинского района Омской области участковый уполномоченный полиции обнаружил разыскиваемый автомобиль, а позже установил адрес, где находится Виталий Эспе. Как выяснилось, несколько последних дней мужчина провел в гостях у товарища, не сообщив об этом никому из близких.

Полиция выражает благодарность всем, кто содействовал в розыске пропавшего без вести человека, отметили в управлении МВД по Новосибирской области.

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Пропавший без вести с «КамАЗом» водитель найден живым в Омской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [07:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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