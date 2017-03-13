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Впервые опылили цветок с помощью крошечного дрона ученые из Японии

Японским исследователям впервые удалось добиться опыления цветка с помощью механического устройства. В роли пчелы выступил маленький дрон, покрытый ионным гелем, сообщает CNN.

Как рассказал автор исследования, сотрудник Национального института передовой промышленной науки и технологии в Японии, Иджиро Мияко (Ijiro Miyako) журналу Chem, подобный эксперимент в мире проведён впервые.

Причём в опылении главную роль играет даже не дрон, а ионный гель, которым он покрыт. С этим веществом Мияко экспериментировал ещё 10 лет назад, но тогда не придумал ему применения и «отложил в ящик».

Особенность этого геля в том, что он практически не теряет своих свойств при взаимодействии с окружающей средой и даже в экстремальных условия, например, при нагреве в духовке.

Смазав этим гелем полоску шерсти, закреплённую на дроне, получили имитацию лапок насекомых, переносящих пыльцу. Экспериментально учёным действительно удалось зацепить пыльцу с цветка, посадив на него мини-квадрокоптер, и перенести её на другое растение.

В своём исследовании авторы говорят, что подобные роботы смогут помочь в борьбе с так называемым кризисом опыления, с которым столкнулась планета из-за неуклонного сокращения популяции пчёл.

Мияко отметил, что в своей работе он полностью сосредоточен именно на процессе опыления, а не над созданием механической пчелы, которую, к слову, тоже пытаются разработать другие учёные, передает tjournal.ru.

Также исследователь рассказал, что на данный момент практическое опыление с помощью дронов невозможно, поскольку из-за размеров они пока могут садиться лишь на большие цветки, да и управляются человеком. Тем не менее, Мияко выразил уверенность, что в будущем «некоторые формы искусственного интеллекта и GPS помогут создать такие автономные системы».

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Впервые опылили цветок с помощью крошечного дрона ученые из Японии

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [07:30]

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