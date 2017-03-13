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Ветер сегодня дует со свалки на город. Опять ужасно воняет в центре. Когда наконец закроют свалку?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 марта 2017 г. [06:35]
[10:30] Доярок и комбайнеров будут поощрять отдыхом в санаториях Бердска
[10:20] «Ваша уютная квартира»: Мебель на заказ по доступным ценам!
[10:15] Обожглась горячим асфальтом девочка в Москве
[10:30] Доярок и комбайнеров будут поощрять отдыхом в санаториях Бердска
[10:20] «Ваша уютная квартира»: Мебель на заказ по доступным ценам!
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