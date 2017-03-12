USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Напомним, как писал «Весь Искитим«, происшествие произошло в начале мая прошлого года. Искитимцы задержали Березикова на улице Береговой, когда он сбил собаку.
Приехавшие на место сотрудники ГИБДД задержали 48-летнего судью с признаками опьянения. Наличие алкоголя в крови подтвердило медосвидетельствование. Александра Леонидовича отстранили от управления, на него составили протокол об административном правонарушении, а машину эвакуировали на штрафстоянку.
Генпрокуратура добивается привлечения судьи по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Привлечение к ответственности по этой статье будет означать, вероятнее, окончание карьеры для служителя Фемиды.
Справка: Александр Березиков назначен судьей указом президента от 2008 года. Решением квалификационной коллегии судей в 2014 году ему присвоен 5 квалификационный класс. Он состоит в уголовной коллегии Искитимского районного суда. До работе в суде Березиков работал участковым в полиции.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 марта 2017 г. [19:15]
[19:15] Наказать за пьяную езду судью из Искитима требует Генпрокуратура
[18:50] Сорвалась с обрыва и погибла 30-летняя женщина во время прогулки на снегохо...
[18:40] 4-летняя девочка прошла по тайге 8 км за помощью бабушке в Тыве
[19:15] Наказать за пьяную езду судью из Искитима требует Генпрокуратура
[18:50] Сорвалась с обрыва и погибла 30-летняя женщина во время прогулки на снегохо...
[18:40] 4-летняя девочка прошла по тайге 8 км за помощью бабушке в Тыве
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.
Снег, ветер: южный