Напомним, как писал «Весь Искитим«, происшествие произошло в начале мая прошлого года. Искитимцы задержали Березикова на улице Береговой, когда он сбил собаку.

Приехавшие на место сотрудники ГИБДД задержали 48-летнего судью с признаками опьянения. Наличие алкоголя в крови подтвердило медосвидетельствование. Александра Леонидовича отстранили от управления, на него составили протокол об административном правонарушении, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

Генпрокуратура добивается привлечения судьи по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Привлечение к ответственности по этой статье будет означать, вероятнее, окончание карьеры для служителя Фемиды.

Справка: Александр Березиков назначен судьей указом президента от 2008 года. Решением квалификационной коллегии судей в 2014 году ему присвоен 5 квалификационный класс. Он состоит в уголовной коллегии Искитимского районного суда. До работе в суде Березиков работал участковым в полиции.

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