Трагедия при катании на снегоходе произошла в Новосибирской области, сообщили в воскресенье, 12 марта, в региональном управлении МЧС.

Вечером 11 марта на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, о том что южнее поселка Ленинское Новосибирского района при прогулке на снегоходе с обрывистого берега сорвались два человека. На место происшествия для оказания помощи были направлены спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, спасатели МАСС, медики и сотрудники полиции.

Прибывшие на место спасатели, обнаружили 30-летнюю женщину без признаков жизни и 36-летнего мужчину, который не пострадал.

— В Новосибирской области подобные происшествия уже происходили в этом году, в двух случаях имели место травмирование и гибель людей. Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает, что снегоход – это транспортное средство, а значит для управления им необходимо иметь права категории А1 «Внедорожные мототранспортные средства» и, отправляясь в поездку, соблюдать меры безопасности. Во время поездки на снегоходе водитель и пассажиры должны быть в шлемах. Каска защитит голову от травмирования при падении. Во избежание переохлаждения следует надеть теплую и удобную одежду и обувь, перчатки, — рассказали в МЧС.

Как и любым другим транспортным средством, управлять снегоходом в нетрезвом состоянии недопустимо. Передвижение на высокой скорости тоже увеличивает риск происшествия.

При передвижении на снегоходе по водоему, если лед недостаточно крепкий, существует опасность провалиться под лед.

При катании на открытом пространстве или вдоль береговой линии возможен наезд на препятствия или падение с яра.

Двигаясь на большой скорости, можно не заметить такие препятствия как низко расположенные электрические или телеграфные провода, скрытые под снегом ограждения из колючей проволоки. Серьезным препятствием в поездке на снегоходе могут стать железнодорожные пути. Их пересечение крайне не рекомендуется.

При неумелой эксплуатации снегохода может произойти его опрокидывание. Если вы понимаете, что снегоход начал переворачиваться — немедленно спрыгивайте в противоположную падению сторону. Если произошло опрокидывание снегохода и есть пострадавшие, либо если вы, катаясь на снегоходе, сбились с пути и потерялись, необходимо незамедлительно позвонить в спасательную службу и сообщить место происшествия.

Если у вас будет телефон или другое мобильное устройство с GPS-навигацией, вы сможете сообщить спасателям координаты своего нахождения. Отправляясь в поездку, проверьте, чтоб средства связи были полностью заряженными. Имейте с собой аварийный комплект: аптечку, спички, саперскую лопатку, топор.

Перед каждым выездом проводите осмотр снегохода: исправность тормоза, заправленность горючим, наличие запаса топлива.

Старайтесь не ездить на снегоходе в одиночку и в темное время суток. Уезжая, проинформируйте знакомых или родных о том, что отправляетесь в поездку на снегоходе, сообщите свой маршрут и планируемое время возвращения. Проинструктируйте их о том, что если в указанное время вы не вернетесь и не выйдете на связь, необходимо будет обратиться за помощью в службу спасения.

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