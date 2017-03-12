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В Республике Тыва по результатам проверки сообщения СМИ по факту оставления в опасности престарелых граждан и ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье, 12 марта, в главке Следатсенного комитета РФ.
Следственными органами СКР по Республике Тыва по результатам доследственной проверки сообщений, распространенных в социальных сетях, а также СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Тере-Хольского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности).
По версии следствия, подозреваемая оставила 4-летнюю дочку у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте, находящемся в местечке Салдам-Белдир Тере-Хольского района Республики Тыва. При этом она знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребенка.
— 8 февраля бабушке ребенка стало плохо, в связи с чем ребенок пошел за помощью до ближайшего населенного пункта, при этом она прошла 8 километров по тайге. Ребенок был осмотрен медиками, отмечено общее переохлаждение организма, однако жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали в СКР.
Кроме того, следственными органами СК России по Республике Тыва будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также подразделения по делам несовершеннолетних, обслуживающих территорию Тере-Хольского района.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 марта 2017 г. [18:40]
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