В Бердске в воскресенье произошел пожар в частном доме микрорайона Юго-Восточного, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Сегодня, 1 марта, в 12:19 в Бердске загорелся дом на ул. Отрадной. В результате пожара дом существенно поврежден огнем. В 12:34 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состав, уточнили в спасательном ведомстве.

Новости smi2.ru