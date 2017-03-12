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В Бердске в воскресенье произошел пожар в частном доме микрорайона Юго-Восточного, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Сегодня, 1 марта, в 12:19 в Бердске загорелся дом на ул. Отрадной. В результате пожара дом существенно поврежден огнем. В 12:34 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состав, уточнили в спасательном ведомстве.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 марта 2017 г. [18:20]
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