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Сгорел дом недалеко от кладбища в Бердске

В Бердске в воскресенье произошел пожар в частном доме микрорайона Юго-Восточного, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Сегодня, 1 марта, в 12:19 в Бердске загорелся дом на ул. Отрадной. В результате пожара дом существенно поврежден огнем. В 12:34 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состав, уточнили в спасательном ведомстве.

Новости smi2.ru

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Сгорел дом недалеко от кладбища в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 марта 2017 г. [18:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 70%

13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 3.1 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 63%

14 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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